中裕(4147)下午舉行法說會，董事長張念原說，公司新冠抗體藥預計將在明年3~4月進一期臨床試驗，將在秋天結束，接下來二期臨床將在明年底時進入，預期2022年將申請EUA(緊急授權)。

張念原說，未來3~5年內將是COVID-19疫情的關鍵期，公司在產品開發順序排在首要，並需要跑在前面，盡快在2年內讓它上市，市場將放在歐美，如果台灣需要當然也可以用。

中裕日前與美國哥倫比亞大學簽署治療COVID-19的單株抗體授權，張念原說，公司沒有生產細胞株的技術，將會尋找細胞株開發公司，現在有2家歐洲廠商在候選名單，近幾天可望有結論能夠敲定，未來將由歐洲廠商生產細胞株後，再運回台灣由中裕竹北廠生產抗體新藥。

張念原指出，未來新冠疫情可能會一直存在，新藥上市的定價需看全球控制疫情的情況，以及市場上供應的藥物量，現在的想法希望能打一針即可，藥價有可能落在1000~2000美元。

(時報資訊)