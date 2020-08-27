《證交所》基勝-KY明起暫停交易 17:392020/08/27 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基勝-KY(8427)因有重大訊息待公布，台灣證券交易所公告其上市普通股自8月28日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 (時報資訊) #基勝-KY #暫停交易 #證交所 #有重大訊息 #台灣證券交易所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《店頭市場》欣普羅今起預收款券 5分鐘撮合一次 08:352020/08/27 財經 《國際金融》紐交所推直接上市 美國SEC放行 09:262020/08/27 財經 《國際金融》遭網路攻擊 紐西蘭證交所連3日暫停交易 11:592020/08/27 財經 盤中零股交易系列報導八－留意委託交易單位 04:102020/08/27 證券．權證 李麟盛1票逆轉勝 葉美秀喊不公 04:102020/08/27 地方新聞 建商力挺振興 三倍券翻百倍 04:102020/08/27 投資理財 今日股市備忘錄 04:102020/08/27 證券．權證 MLB》牛棚放火 田中將大首勝飛了 11:072020/08/27 體育 盤中零股交易 將掀小額投資潮 04:102020/08/27 產業特刊 證交所攜安永 剖析TCFD實務 04:102020/08/27 全球財經 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 你禁我晶片 我斷你抗生素 大陸學者點出反擊美國之道 - 財經 「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天 - 財經要聞 - 工商時報 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 散戶勇還是大戶進場？群創飆高 爆百萬張天量 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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