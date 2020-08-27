雲林縣北港糖廠閒置20餘年，內政部通過「北港糖廠文化藝術生活美學園區」活化計畫。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港糖廠閒置20餘年未開發，雲林縣政府去年提出「北港糖廠文化藝術生活美學園區」活化計畫，日前獲內政部都委會審議通過，縣府27日表示後續將辦理市地重劃、歷史建築倉庫群相關規畫，帶動北港地區觀光產業發展。

北港糖廠北側13公頃土地原屬都市計畫整體開發區，迄今已逾20年未開發，南側自2004年停止製糖作業後亦呈閒置狀態，雲林縣政府考量北港地方發展並活化閒置土地，規畫打造「北港糖廠文化藝術生活美學園區」。

雲林縣政府表示，此計畫以整體性、系統性的開發思維，保留北港糖廠建築及地景意象，導入糖業文化主題，並藉由整體開發取得北港糖廠倉庫群的歷史建築保存用地，打造宗教文化創意空間。

「北港糖廠文化藝術生活美學園區」將效仿高雄駁二特區，將北側閒置區轉化為文創藝術、教育體驗、觀光旅宿的發展腹地。南側保存鐵道及製糖附屬設施，規畫為鐵道文化地景公園及製糖文化教育體驗館群，延續糖業特色發展紋理。

雲林縣長張麗善指出，此計畫另配合建國中學擴建需求，跨區取得公共設施保留地，並打通民主路銜接文仁路及媽祖大橋的交通網絡，延伸北港朝天宮觀光旅遊軸線，未來再結合北港轉運站的設置，帶動北港地區的整體發展。

北港鎮長蕭永義對此樂觀其成，強調糖廠東側可結合成形中的新商圈，西側延展至北港滯洪池，再以朝天宮及武德宮兩大宗教聖地為犄角，建構大北港宗教、文化、觀光核心場域。

(中時 )