許多國中、小學校都有經費不足的問題，民進黨立委邱志偉日前邀請教育部國教署長彭富源、體育署副署長王水文南下高雄，與8區共50所學校校長座談，校長們針對學校需求逐一提出，校舍改建及跑道重建等居多，總經費需求逾億。

邱志偉說，學校的需求都請儘速提出計畫，完成會勘程序後將會儘速請教育部補助。學校需求建設大多在國教署與體育署兩單位的管轄，各校的需求不同，許多校長在8月新上任，對於爭取經費改建流程不熟悉，因此，邀請國教署與體育署與學校實際對話，由於學校眾多，加上考慮疫情分流，分成3個梯次，讓校長們盡力爭取學校建設及需求。

彭富源表示，學校的電力設備改善將由中央統籌，校方不用個別提出，預計9月份將完成全國超過3400所學校的電力設備評估，2022年2月前完成全面冷氣裝設。另外，學校遊戲設施改善，也會全面在2022年8月前完成，兩個領域的需求將會全面由中央辦理。

路竹、茄萣及湖內三區許多國中校長反映，由於北三區屬於台南生活圈，許多學生要到台南就讀高中，但台南的高中給北三區國中的名額不多，最終導致學生選擇到台南就學，在地國中即使辦學成績優異，也面臨學生不斷流失的問題，學區不應該以縣市為硬性規範。對此，彭富源說，將會帶回委員會研究，討論放寬事宜。

(中時 )