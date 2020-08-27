牛奶兒身材火辣。(取自牛奶兒臉書)

《2分之一強》固定班底馬丁在七夕拋震撼彈，宣布與結婚8年妻子兼經紀人Shanon已決定離婚10個月，隨後馬丁也爆出已有新歡，竟然就是擁有F奶火辣身材的「珍奶姊妹花」成員牛奶兒。

來自瑞典的方馬丁在七夕驚爆與妻子8年婚姻破局，雖然兩人已決定結束夫妻關係將近10個月，但仍維持家人與朋友的關係，互動如昔，還希望網友幫忙給意見，「最近我在擬異國離婚協議書，有沒有什麼好的建議給我們呢？」

然而隨後馬丁也被爆已有辣模新歡，就是在臉書擁有超過19萬粉絲追蹤的網紅牛奶兒，而Shanon也知道馬丁交女友一事，並大方給予祝福。不過牛奶兒對於戀情態度則與馬丁一樣相當低調，僅向《中時新聞網》回覆，指自己目前不適合發表任何回應模糊焦點，強調「家人最重要，不要被朋友模糊焦點了，謝謝」。

牛奶兒過去因為拍攝「珠寶燈奶茶」廣告在網路爆紅，還因為工作關係，認識許多富二代，也賞了他們不少閉門羹。被問及原因？牛奶兒說：「我不會因為對方是有錢人就貼上去。」透露理想型是有上進心、企圖心與事業心的男生。

(中時新聞網)