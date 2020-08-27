疫情拖累，險釀人倫悲劇！新北市瑞芳區康姓女子，長年照顧患有肌肉萎縮症的女兒，母女倆全靠康女在九份擺攤維生，但疫情來襲，康母憂心撐不下去，竟起念帶女兒自殺，所幸里長及時通報警方，阻止已將電線繞在女兒脖子上的康母做出傻事。但康女也因此被基隆地檢署以殺人未遂罪起訴。

當地新山里長吳苓芳透露，康母耗盡一生心血，照顧女兒長達42年從無怨言，每天中午將女兒安頓後，獨自前往九份老街擺攤，販售手工皮件養家糊口，到晚上6點再趕回住處照顧女兒，盡管有低收入戶補助，但每個月仍需負擔攤位租金、房租費及生活費等，康母曾透露，女兒2天就會用完一包尿布，生活被金錢壓得喘不過氣。

吳苓芳說，今年受疫情影響，九份老街有長達數個月的時間沒有觀光客，康母頓時失去經濟來源，只好到處向鄰居、親戚借錢，長期累積下，康母無法負荷生活重擔，某日飲酒後，撥電話來哭訴，揚言要和女兒一起自殺，嚇得他立即報警。且警方到場時，康母已將延長電線纏繞女兒和自己的頸部，試圖輕生，幸好及時阻止悲劇發生，隔日女兒也隨即由新北市社會局安置。

吳苓芳還說，康母對女兒的疼愛絕無半點虛假，社工人員也指，女兒長期臥床，但皮膚沒有傷疤和褥瘡，照顧得相當好，可見康母照顧女兒日常生活起居都不馬乎。他曾建議康母申請居家服務，減輕生活壓力，但康母始終堅持要親自照顧女兒，現在女兒被社會局安置後，康母每個月只有1至2次的機會能前往探視，也對自己一時衝動所為相當懊悔，時常以淚洗面，急著想將女兒接回。

新北市家暴防治中心主任許芝綺指出，考量康女照顧負荷大，雖女兒已成年，但無生活自理能力，目前先協助安置至長照機構，後續會視需求給予協助。對於康女被以殺人未遂罪起訴，基隆地檢署發言人謝雨青指出，檢方提起公訴時，有特地表明康母犯案是因經濟狀況不佳，加上長期頂著龐大壓力照顧陳女，法官可依情勢，判處適當刑度，酌量減刑。

(中時 )