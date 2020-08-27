南韓「性感小野馬」泫雅，原訂近期將推出全新單曲《GOOD GIRL》卻因為「迷走神經性昏厥」再度病發而宣布全面暫停專心治療，令粉絲們相當擔心。而她在暫停工作之前，曾登上談話性節目《Radio Star》大方暢談得病原因，再度引起網友討論。

泫雅自女團Wonder Girls、4minute出道後，便以亮麗的外表與性感的舞姿大受歡迎，加上凹凸有致的好身材及自然不做作的個性讓她出道多年人氣始終不滅。直到2018年與師弟Dawn公開戀情與前公司撕破臉，讓她遭受大批網友攻擊，才開始影響她的高人氣。不過，去年1月與男友一同加入PSY所開設的新公司「P NATION」，透過經紀公司的重新包裝與泫雅個人舞台魅力，讓她再度以新單曲《Flower Shower》強勢回歸各大音樂排行榜。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 18 日 下午 9:34 張貼

而曾在IG上公開自己罹患憂鬱症、恐慌症及「迷走神經性昏厥」的泫雅，原本預計即將在8/26發行新單曲，卻因病情加重暫停所有行程，她在停止活動前的最後一個工作便是登上談話性節目《Radio Star》。

在節目中她透露自己於17歲出道後便一直不停的工作，14年來因不懂得拒絕別人，也不敢要求「休息5分鐘」，讓她的身體經常超過負荷10年前開始患病，已持續以藥物控制5年的她，原本以為不說就不會被發現得病，但自從拍廣告突然暈倒導致辛苦的工作人員被迫更動行程後，讓她十分內疚因此決定公開。如今病情惡化令粉絲們十分擔心，節目播出後也得到不少人的支持，大讚泫雅是個體貼善良的好女孩。

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(中時新聞網)