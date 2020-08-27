合作金庫銀行長期支持台灣基層棒球扎根，26日於台南市亞太棒球訓練中心少棒主副球場，辦理合作金庫棒球育樂營活動，共計12所少棒校隊參加，近距離與合庫棒球隊選手們一同交流學習，並贈送本次參與的200多名學員每人球鞋1雙及紀念衫1件，台南市副祕書長王揚智也回贈感謝狀，感謝合庫熱心回饋精神。

王揚智表示，南市是最熱愛棒球運動的城市，市府除積極關懷基層棒球運動的發展推動，也有賴企業資源支持與良性互動，感謝雷董事長率領合庫棒球團隊，以行動回饋給基層棒球隊，幫助所有愛棒球的學生及選手點亮希望光芒。

台南市政府教育局體育處也說，本市為積極推動落實三級棒球，全力支持少棒、青少棒到青棒培訓發展，同時為紀念台南市巨人少棒隊光榮歷史，自2009年起，於每年10月至隔年1月，辦理巨人盃三級棒球系列錦標賽，給予三級選手切磋球技的機會，歡迎全國隊伍參加。

(中時 )