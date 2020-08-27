台北一位謝姓男子為某應召集團的成員，他向不知情的房東在新北市租借了一間套房，並媒介泰籍女子在該房間與男客人進行性交易，還大肆在LINE紹宣傳賣淫訊息，主打應召女有「13樣絕技」吸引嫖客。警機智破獲後，依法判處有期徒刑5個月，得易科罰金。

據判決書指出，謝男媒介泰籍成年女子與他人進行性交易，於2018年11月在新北市租下一間溫馨小套房賣淫，更在通訊軟體上以「女皇」為名，大肆張貼出色情的價目表與內容招攬客人，價目分別是30分鐘2200元、50分鐘3300元，並提供13項絕技，若需不同項目則需再加成，包括絲襪服務需加200元等。而每次交易泰女可分得900元、1000元不等。

而警方發現訊息後，喬裝成男客人並約定性交易，抵達小套房後確認服務內容有包含性器插入之性交易行為，便立即表明警方身分，當場逮人。士林地院經審理時，謝男矢口否認有承租套房併媒合女子賣淫，而證據確鑿法官不採性其說法，依犯共同圖利容留性交罪，判謝男5個月有期徒刑，得易科罰金。

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(中時新聞網)