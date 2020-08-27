美國官員周三表示，美國與俄羅斯的軍事車隊在敘利亞發生一起嚴重車禍，俄羅斯的裝甲車撞上了美軍的防雷越野車，導致車上4名美軍士兵受了傷以及腦震盪。對此，白宮方面批評俄羅斯的巡邏部隊必須負擔肇禍的主要責任，因為他們「不安全和不專業」的行為造成車禍。

防衛部落格(Defense Blog)報導，事故發生在 8月25日上午，當時俄羅斯軍事車隊試圖進入Al-Hasakah省的油田區，此處的防衛責任頗有爭議，美軍不希望俄軍進入，所以車隊試圖阻止俄羅斯軍用車輛進入。但是後來，俄軍採取了許多侵略性措施，包括派出裝甲車來堵截美軍車隊。美國裝甲車也被俄羅斯的BTR-82給擋下，同時，俄羅斯航空兵的Mi-8直升機、Mi-35多用途武裝直升機，也在上空俄羅斯軍事車隊提供掩護，結果就發生較嚴重的碰撞。

Watch video of violent confrontation between U.S. and Russian troops in Syria.

美國國家安全委員會（NSC）已言人約翰‧尤利奧特（John Ullyot）表示：「在雙方的交手過程中，一輛俄羅斯裝甲車，撞上了美軍防雷全地形車（M-ATV），導致其乘員受傷。」

與美軍發生車禍的是俄羅斯BTR-82A裝甲車。(圖/俄星網)

「這樣的不安全和不專業的舉動，已違反了美國和俄羅斯在2019年12月達成的反衝突協議。」

官員說，美俄兩國高級官員正在討論這起事件，其實美俄指揮官經常進行對話，以避免雙方的部隊有出現類似的事故，但是還是發生了。

尤利奧特說，美軍的M-ATV車，具有防地雷、防IED的全地形車。它取代了十多年前開發的捍馬，使部隊能夠更好地抵抗路邊炸彈。

(中時新聞網)