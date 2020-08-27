廣東海警局23日在粵港東南面的大陸管轄海域內，查獲一艘涉嫌非法越境的快艇，拘捕10多名企圖偷渡來台灣的香港年輕人。對此，陸委會發言人邱垂正表示，以非法方式來台，包括當事人與協助者都將面臨刑事責任的追究，我政府絕不鼓勵這樣的方式。

自由亞洲電台引述消息稱，快艇上有12名香港年輕人，當時正前往台灣。其中廣東海警所提及的「李姓人士」，就是參加過反送中運動、香港政治團體「香港故事」成員李宇軒。

李宇軒和其餘被拘捕者正保釋候審。被查獲當時他們正乘坐快艇前往台灣。這批香港青年目前均被大陸海警扣押，大陸公安仍調查中。

邱垂正表示，已多次重申，如果港澳居民因為政治因素，向我政府請求援助，港澳條例現行的法律架構下，已有處理的機制，政府會依據人道原則及相關的法規，妥適處理相關個案。

邱垂正說，台灣支持香港的民主、自由，但台灣是一個法治社會，以非法方式來台，包括當事人與協助者都將面臨刑事責任的追究，人身安全上也有極大的風險與疑慮，政府絕不鼓勵。

他呼籲相關人士遵守台灣法律，切勿觸法。

(旺報 )