中美關係日益緊繃，增加台海衝突氣氛越來越濃厚！綜合NHK、南華早報等國際媒體報導，一名五角大廈官員表示，中方26號向南海發射了4枚中程飛彈，還有接近解放軍的消息人士指稱，射出的飛彈包含一枚「航母殺手」在內，南海戰雲密布。政大國務院全球及區域風險評估中心主任黃奎博，接受《中時新聞網》視訊專訪談到，目前台海關係是從1990年中期台海飛彈危機之後，相對緊張的時刻。

解放軍南海射殺手飛彈！專家：台灣恐淪中美籌碼

黃分析，90年代中期的飛彈危機，確實其實看到了更多軍事動作，比現在還要再明顯，「那時候中共用兵的思維，其實跟現在相對來講更不文明，但是我必須講96年之後，現在的危機是台灣的人民必須要正視的，因為現在看起來，並不是台灣願意捲入這場糾紛，而是中國大陸跟美國之間的鬥爭，導致台灣變成雙方之間都想要拿來使用的棋子或籌碼，所以台灣必須在這方面要小心！」他認為在近期中美衝突一觸即發的態勢下，軍事互動、競爭強度的增加，不是不可預期的。

至於南海主權伸張的東沙島、太平島等等，還有周邊的這些領海範圍，黃奎博表示這不應該受到他國侵犯。另外，蔡政府必須走回過去勞務，也就是在南海的時候應該要伸張說主權爭議要暫時擱置，一定要透過和平對話，而且這個和平對話不可以忽略掉台灣，同時也不應該在南海做太多主權讓步，包括美國說太平島不是一個天然島嶼，蔡政府應該要適時抗議，不然我們在南海的主權伸張，甚至包括未來各國在南海的軍事行動，都沒有辦法知會了。

黃奎博舉例，美國布魯金斯學會的Ryan Hass也提到，兩岸關係若能和平共處，將有助於美國跟中國大陸的關係。換句話說，台美中的三角關係，其實兩兩會連動的，雖然台灣現在夾在中美緊張情勢中間，但其實我們就向是一座溝通橋樑，能夠提供清楚資訊，不管是給美國也好，給中國大陸也好，讓他們知道台灣不會變成一個「麻煩製造者」！中美關係日益緊繃，增加台海衝突氣氛越來越濃厚！綜合NHK、南華早報等國際媒體報導，一名五角大廈官員表示，中方26號向南海發射了4枚中程飛彈，還有接近解放軍的消息人士指稱，射出的飛彈包含一枚「航母殺手」在內，南海戰雲密布。政大國務院全球及區域風險評估中心主任黃奎博，接受《中時新聞網》視訊專訪談到，目前台海關係是從1990年中期台海飛彈危機之後，相對緊張的時刻。

政大國務院全球及區域風險評估中心主任 黃奎博（圖/報系資料照）

黃分析，90年代中期的飛彈危機，確實其實看到了更多軍事動作，比現在還要再明顯，「那時候中共用兵的思維，其實跟現在相對來講更不文明，但是我必須講96年之後，現在的危機是台灣的人民必須要正視的，因為現在看起來，並不是台灣願意捲入這場糾紛，而是中國大陸跟美國之間的鬥爭，導致台灣變成雙方之間都想要拿來使用的棋子或籌碼，所以台灣必須在這方面要小心！」他認為在近期中美衝突一觸即發的態勢下，軍事互動、競爭強度的增加，不是不可預期的。

至於南海主權伸張的東沙島、太平島等等，還有周邊的這些領海範圍，黃奎博表示這不應該受到他國侵犯。另外，蔡政府必須走回過去勞務，也就是在南海的時候應該要伸張說主權爭議要暫時擱置，一定要透過和平對話，而且這個和平對話不可以忽略掉台灣，同時也不應該在南海做太多主權讓步，包括美國說太平島不是一個天然島嶼，蔡政府應該要適時抗議，不然我們在南海的主權伸張，甚至包括未來各國在南海的軍事行動，都沒有辦法知會了。

黃奎博舉例，美國布魯金斯學會的Ryan Hass也提到，兩岸關係若能和平共處，將有助於美國跟中國大陸的關係。換句話說，台美中的三角關係，其實兩兩會相互連動的，雖然台灣現在夾在中美緊張情勢中間，但其實我們就像是一座溝通橋樑，能夠提供清楚資訊，不管是給美國也好，給中國大陸也好，讓他們知道台灣不會變成一個「麻煩製造者」！

（採訪/孫芳柔 剪輯/邱子軒）

(中時新聞網)