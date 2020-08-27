校園屋頂設置太陽光電不僅可發電，同時解決老舊校舍漏水問題，且有隔熱效果，可降低教室溫度。（曹婷婷攝）

台南教育局與台電一起進行校園電力體檢。(曹婷婷攝)

全台國中小學預計2年內落實「班班有冷氣」，過去，考量校園裝設冷氣費所費不貲，且冷氣電費也貴，台南市政府鼓吹校園屋頂裝太陽光電板及種樹，為校園降溫，目前全市國中小校園綠覆率平均逾50％，將持續因地制宜研擬校園植樹計畫並爭取中央相關經費補助。

行政院長蘇貞昌宣布2年內「班班有冷氣」，台南早在蘇揆宣布前就著手進行電力系統改善，為裝設冷氣做準備，另外，也大力推動利用學校屋頂、車棚或風雨操場設置太陽能發電，並且進行校園植樹與樹木盤點作業，為未來學校裝設冷氣，做好準備。

教育局長鄭新輝表示，裝設冷氣需要用到更多電、太陽光電可以發電、種樹則可以節能降溫減熱，尤其，樹木不僅有降溫功能，也是學校生態、生命教育的重要場域。他提到，目前正執行「校園樹木環境盤點及植樹計畫」，為學校樹木總體檢，未來也將依「小樹種起、適地適木、原生樹種」原則，聽取專家建議，因地制宜研擬校園植樹計畫，並爭取中央相關經費補助。

他也提到，許多學校電力系統老舊，裝設冷氣前必須先改善電力系統，目前已在進行中，每月盤點學校數近50所，預計10月前完成279所，接著就進入執行電力系統改善並裝設冷氣，未來完成學校裝設冷氣估計總經費需要23.6億元。

另外，校園屋頂設置太陽光電不僅可發電，同時解決老舊校舍漏水問題，且有隔熱效果，可降低教室溫度，早在行政院宣布前，台南市就已將綠能政策列為重點施政目標，預估3年完成56校、163棟校舍的太陽能板的鋪設，完工後，每年發電總度數3000餘萬度，回饋金約1700萬元。

(中時 )