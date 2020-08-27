22日美國麻薩諸塞州（Massachusetts）發生了一起相當巧合的事件，一名35歲男子亞倫Aaron Sawitsky）與33歲妻子丹妮絲（Denice McClure）在海灣舉行婚禮，亞倫剛說完一句話，天空突然劈下一道閃電，轟隆作響的雷聲嚇壞在場的所有賓客。

綜合外媒報導，亞倫和丹妮絲夫妻倆原定在6月舉辦一場盛大的婚禮，卻因新冠肺炎只能延期、縮減規模，終於敲定22日在馬里恩（Marion）的禿鷹灣（Buzzards Bay）完成終身大事，卻又遇上暴風雨。

婚禮最後依然完美落幕。（圖／翻攝Instagram／asawitsky）

「讓我們面對現實吧，2020年不是最好的一年」，當亞倫在典禮上說完這句話後，天空突然閃過數道閃電，同時伴隨著震耳欲聾的雷聲。他將這個珍貴的畫面上傳到Instagram上，發文表示「大自然之母有一種扭曲的幽默感，謝天謝地沒人被閃電擊中，而且我們在下雨之前就完成了誓言」！

亞倫認為，打雷閃電完美總結這一年，任何可能出錯的事情都會出錯。雖然天氣一度不好，但婚禮最後仍在一片晴朗的天空和一道彩虹下完美落幕，他認為這很精準地總結了2020年，「期待意外」，這是展開一段婚姻的好方式。

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(中時新聞網)