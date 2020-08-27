台中市建設局於豐原區公所舉辦「東豐快」二階環評公聽會，讓市民了解市府規劃開闢路線、施工工法及環境影響對策。（台中市政府提供／王文吉台中傳真）

為加速推動東勢、豐原生活圈快速道路，台中市政府建設局26、27日於東勢、豐原及石岡舉辦公聽會，廣邀相關單位與民眾現勘，藉由面對面溝通，讓居民更瞭解市府規劃開闢路線、施工工法及環境影響對策，期待這條生命救援線可以兼顧環境永續與交通便利，創造多贏。

建設局表示，「東豐快」隧道路廊採全周式防水膜包覆設計，能有效保護水資源、減少地下水流失、減少環境影響，全面提升施工安全；同時，市府也秉持影響面積最小、影響用戶最少、地質敏感區影響程度最低、拆遷與徵收影響範圍最小等4小工法原則進行，儘可能減少影響民地去調整路廊。

針對民眾提出農地徵收後的農保及拆遷補償問題，建設局說明，未來將依「農民健康保險被保險人農地被徵收繼續加保作業要點」規定辦理，如需轉至國民年金保險者，已研議採「多繳由政府吸收、少領由政府補足」的方式平衡，保障農民權益無損。

另有關土地徵收價格及拆遷補償，將依市價辦理徵收，從優補償配合拆遷的房舍。此外，有關河川公地使用部分，建設局表示，經過多方考量並與河川管理的主管機關協商，將於可行路段運用，且不侵入河川行水區為原則。

台中市建設局與交通部高速公路局多次召開協商會議達成共識，預留國道豐潭段匝道系統高架跨越豐勢路台3線建置共構，未來行駛東豐快速道路可直接銜接進入國道系統。

建設局指出，921大地震時，因台三線遭震毀，不僅災民延遲就醫、醫療資源也無法送達災區，錯過寶貴的黃金救援時間。

公聽會中多位里長及居民贊成儘速開闢東豐快速道路，席間環評委員與市府環保局、交通局、地政局、農業局、都發局、水利局等相關單位也派員出席。各界意見將納入環境影響評估書初稿，讓環評委員參考審核，望趕在明年4月審查通過，後續進行設計及動工。

(中時 )