環保吸管。（台鐵局提供）

Global Mall南港車站明日下午2時將舉辦愛心募集活動，只要完成指定任務，將贈環保餐具袋、吸管等小禮物，且數量有限。

今年受COVID-19疫情影響，連帶衝擊公益勸募成效。為關懷弱勢族群，臺鐵局、Global Mall南港車站與育成社會福利基金會合作舉辦南港公益好行－愛心募集活動，活動內容有「幫舊衣找新家」、「輕鬆捐發票」及「捐物資分送愛」。

臺鐵局表示，只要參加任一項公益活動並完成指定任務，即可獲贈環保餐具袋、不鏽鋼環保吸管等小禮品，數量有限，換完為止；活動時間為8月28日下午2時至5時，地點在Global Mall南港車站B1服務台前廣場，鐘塔旁，歡迎大家共襄盛舉響應公益。

臺鐵局為強化車站功能、帶動地區經濟，引進Global Mall進駐南港車站，自2016年開幕以來，不僅提升車站空間服務功能，也成為在地的生活中心與商業中心，帶動南港區域經濟發展。為一同響應公益，台鐵局與Global Mall從失智症預防推廣、捐血活動、弱勢關懷到減塑環保等，持續積極推動各項公益活動。

(中時 )