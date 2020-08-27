GoShare 移動共享服務登場屆滿一年，已成為台灣街頭不可或缺的出行單品！上線一週年之際，GoShare 發揮創新巧思與俏皮玩心，首度將遊戲化功能融入 GoShare App，揭曉全新 「騎士挑戰」體驗，邀請騎士們一同加入創新體驗，闖關輕鬆贏大獎！

用戶只要將 GoShare App 更新至 2.6.0 版本，完成挑戰就能解鎖騎乘金與各種驚喜獎勵。「OMG! Oh My GoShare!」生日慶活動即日起全面展開，由「騎一趟享 $100」與「騎 99 公里享 $999」超狂挑戰打頭陣，更有超萌一週年 GoShare emoji 徽章開廂禮與限量版抱枕等你蒐集；台新銀行、兆豐銀行、凱基銀行再加碼，趟趟 29% 刷卡金超優回饋大放送，共同歡慶 GoShare 週歲！

GoShare 從桃園出發，一年內便將服務版圖延伸至台北、台南、新北。GoShare 新事業總監姜家煒表示：「超過 70 萬 GoShare 用戶已完成租借 500 萬次、騎乘 1,700 萬公里、交換電池 35 萬次、減少碳排放 150 萬公斤。我們陪伴消費者開啟一天的行程，輕鬆抵達各個目的地，也逐漸成為都會便利生活的關鍵一環。」

GoShare 以技術與品牌亮點，持續成為話題。率先導入 AI 技術 3 分鐘完成身分認證、一鍵尋車推薦附近最適合的車輛，再成為台灣首家整合 Apple Pay 行動支付與 NFC 技術推出 「TAP & GO」感應預約功能。

整體提供「GoShare 隨借隨還」服務與「 GoShare DOTS 定點借還」服務；且用戶還能選擇 Gogoro 與 Powered by Gogoro Network 的白牌或綠牌多元車款，並享受 GoShare 獨家升級配備的無線充電手機架，讓移動共享不僅是代步工具，更是便利貼心。

除了在服務上貼近用戶日常生活，GoShare 還屢屢在社群上引爆話題！推出過聖誕老人騎 GoShare 快閃送禮、宣布競選喊出「返鄉投票起跳價免費」政見、情人節限定 GoShare 粉紅車夢幻上路、防疫期間送出訂製款口罩開廂禮、愚人節變身 NoShare 一天騎到飽 $15 元等創意活動，話題性成功帶動用戶數增長。大膽吸睛的 GoShare Blue，搭配富有質感的車身設計美學賦予了 GoShare 與眾不同的超高顏值與迷人風格，更讓人一眼就記住。

在服務推出屆滿一年之際，GoShare 率先於 App 內整合遊戲環節與回饋獎勵，用戶只需點選個人頭像，在「騎士挑戰」中即可隨時查看和接受各種挑戰，同時追蹤挑戰完成進度。歡慶 GoShare 一週年的「OMG! Oh My GoShare!」系列活動由首波「騎士挑戰」揭開序幕，不限車款與服務範圍，搭配限量開廂禮與銀行超高回饋，揪全台粉絲騎 GoShare 一起來慶生拿禮物！

活動包含：（1）騎一趟享 $100：8 月 27 日至 8 月 29 日，於 GoShare App 內選擇「騎 1 享 $100」挑戰，依照說明完成 1 趟有效騎乘，即可獲得價值 $20 元騎乘金優惠券 5 張。每位用戶僅限完成一次該項挑戰並領取一次獎勵。(2)騎 99 公里享 $999：8 月 29 日至 8 月 31 日，於 GoShare App 內選擇「騎 99 km 享 $999」挑戰，依照說明完成累計騎乘 99 公里，即可獲得價值 $111 元騎乘金優惠券 9 張。每位用戶僅限完成一次該項挑戰並領取一次獎勵。(3)六款表情超 Q 開箱：8 月 29 日起，打開 GoShare 車廂來尋找六款 GoShare emoji 徽章，至 GoShare 官方粉絲團找到與你獲得的 emoji 相同的活動貼文，並將 GoShare emoji 徽章拍照上傳曬一波，還有機會獲得萌翻人心的同款 GoShare emoji 抱枕。

另外，使用指定銀行信用卡支付，趟趟賺 29% 回饋。8 月 28 日至 8 月 31 日，台新銀行信用卡全卡友支付 GoShare 騎乘費用並完成活動登錄，趟趟就有 29% 刷卡金回饋，每位正卡持卡人回饋上限 $500 元。8 月 28 日至 8 月 30 日期間使用兆豐卡、凱基卡支付 GoShare 騎乘費用並完成活動登錄，趟趟就有 29% 刷卡金回饋，每位持卡人回饋上限 $100 元。

(科技)