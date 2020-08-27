中小學下周開學，因擔心新冠肺炎疫情反彈升溫，中央配給地方防疫物資，台北市教育局配得430萬片口罩，平均每校可配得1萬8163片口罩，而超過700人的學校，也備有紅外線熱像儀，學生在家得量完體溫才能進入校園，如未測量者到校門口也可補測量。另外，若有師生出現呼吸道、腹瀉等症狀，應避免到校上課，將不列入出缺席紀錄。

北市教育局指出，北市共有282所公私立高中、39個實驗教育機構及團體、697家幼兒園及2,542家補習班、139家課照中心、12所社區大學及58處樂齡學習基地等共約計50萬師生，均落實防疫相關措施，且將定期盤點防疫物資儲備量和召開防疫會議。

北市教育局表示，進入校園如無法保持社交距離，就必須配戴口罩，在開冷氣的教室內也必須配戴口罩；另外，在校園開放的部分，則是在「早上5點至7點」、「晚上5點半至9點半」開放民眾入校活動，但校外人士入校一律要戴口罩，進入校園室內場館，則採實名制。

(中時 )