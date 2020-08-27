頭份永貞宮神豬大賽已有百年歷史。（謝明俊攝）

頭份永貞宮並有長羊角比賽。（謝明俊攝）

因為今年有新冠肺炎疫情，永貞宮主委張淑芬特別拜請媽祖等神明保佑眾生過關。（謝明俊攝）

永貞宮主委張淑芬率員祭祀觀音大士，祈求普渡圓滿。（謝明俊攝）

頭份市最具規模的媽祖廟永貞宮一年一度中元普渡盛會，從25日熱鬧展開，有百年歷史的神豬大賽，結果在27日出爐，由興隆里林昌耀等6人共同出資飼養的大神豬奪彩，重達1037台斤，另長羊角比賽則由東庄里的游忠心及潘麗賢共同飼養的大羊奪冠，將於晚間7點由縣長徐耀昌頒獎。

今年由於國內出現新冠肺炎疫情，因此，在連續3天的普渡大典中，永貞宮主委張淑芬特別拜請天上聖母及主持普渡大典的觀音大士等神祇，保護眾生度過這次疫情。

頭份永貞宮主祀媽祖，原本早年頭份地區並無媽祖廟，想要敬拜媽祖的客家鄉親都須遠赴竹南鎮龍鳳宮參拜，但因閩客習俗有異，往往因參拜規矩不同而時生衝突，甚至演變出械鬥事件，頭份地區客家鄉親為免衝突再生，於是由龍鳳宮分香成立永貞宮，逐漸成為頭份客家庄最大媽祖廟。

早年，頭份客家庄神豬大賽都是在農曆4月初8，分別在頭份上、下公園舉辦，但因雙方代表庄頭互槓自家神豬遠勝對方，相爭不下，於是有縉紳提議，找一個第3方單位，利用中元普渡機會一較高下，於是就選在田寮里永貞宮舉辦神豬大賽，至今歷史超過百年。

今年永貞宮中元普渡大會，是由東庄、興隆、斗坪、珊湖等4里輪值，因此訂名為「東隆斗珊中元會」法會從25日展開，維期3天，法會規模係頭份地區最大，吸引大批信眾前往參與。

普渡大會重頭戲的神豬大賽，結果於27日下午出爐，今年冠軍神豬是興隆里的林昌耀、李貴富、黃宣乾、陳詩弦、林昌國、張煥忠等6人共同出資飼養的神豬奪冠，重達1037台斤。亞軍則由興隆里陳鑑岳的983台斤神豬拿下，長羊角則由東庄里游忠水、潘麗賢拿下，羊角長度為2尺2吋6．5分。

(中時 )