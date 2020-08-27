高雄市受到西南風增強影響，昨天有部分地區傳出淹水災情。前高雄市新聞局長王淺秋對此表示，韓市府一年半共清淤136.88萬噸，如果當時沒清淤，現在的強降雨水患將會更嚴重。

王淺秋在臉書貼文表示，現在看到高雄暴雨淹水，有各種不同的聲音在檢驗新市府團隊。帶大家客觀看數字，韓市府一年半清淤共136.88萬噸，挖出下水道裡的腳踏車、床墊⋯.等沉痾，如果當時沒清，面對現在的強降雨，很多地區水患，將更嚴重，但清淤必需持續長期投入，更重要的是清，瓶頸地點治水改善工程完成了24處，其實卻只作了規畫中不到一半，例如後勁溪。

王淺秋也提到自己的身體狀況和大家分享，她說她今天到醫院去作了全面健康檢查，還第一次嘗試照腸胃鏡，終於明白檢查她前晚離不開馬桶是怎麼回事。她回想去年此時，電話接不完、工作忙不完、半夜一下大雨就不敢睡，可能就因為壓力大、睡眠嚴重不足，牙齒長期痛，忍到實在受不去就醫才發現，根本是牙齦大面積發炎，也多虧高雄長庚醫院醫師細心，順便發現了她喉嚨上的腫瘤，便趕緊安排手術切除，又默默快速回到工作崗位上。當時她就覺得，身體健康該好好照顧一下了。

網友說：「韓市長的團隊都是最有水準的隊員，加油！祝妳早日恢復健康，等待韓國瑜重出江湖。加油！你們都是最讚的。」、「辛苦妳了！整個韓團隊都用命在拚市政，真的好心疼，葉副市長、李副市長、吳局長...還有更多的局處首長們，這1年半好比10幾年的成績，真的辛苦你們了！」、「淺秋美女，請多保重，想念妳們認真打拚的的團隊。」

也有網友表示，光看到神農路，過加油站那段在填高整路，就知道團隊有用心了，抓到瓶頸點了。王淺秋回應說，是啊，當時李副說神農路管徑2.5m已經淤積1.7m，幾乎整個塞住，所以必須優先打通。也有網友認為，「韓市府團隊是我長期住在高雄所看到最棒的，可惜了，肯定是高雄市民的損失。」

(中時新聞網)