中職中信兄弟將於下周六、日（9/5、9/6）在洲際球場聯手台灣本土「霹靂布袋戲」，盛大舉行「PILI BROTHERS霹靂兄弟」主題日，將有霹靂配音師到球場原音播報比賽，還有「清香白蓮－素還真」出席「中信兄弟官方頻道」，帶來最特別的直播。
這次主題日活動的主視覺，由周思齊、許基宏、蘇緯達與首次參與的洋將米蘭達、羅傑斯、德保拉，搭配素還真、一頁書、風之痕穿上「霹靂兄弟聯名球衣」，力抗棄天帝，恢復武林生機！
素還真、一頁書等角色與球員一起握起球棒的配圖衝擊不小！而「霹靂兄弟聯名球衣」配色上選擇以正道領袖－素還真為代表的紫色系，配上中信兄弟的黃金漸層，低調藏著高調，霸氣帶點帥氣。
2天的主題日活動，素還真將於洲際球場廣發英雄帖，進場即獲霹靂英雄帖，邀請各路英雄力抗棄天帝為禍中原！並於公開亭舉行多項演出；另外，多位霹靂布袋戲中的主要角色也會到場舉辦「英雄見面會」。
(中時 )
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