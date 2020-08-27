雲林縣麥寮鄉晁陽農場發展綠色經濟，打造地方創生示範點。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉晁陽農場投入地方創生計畫，以「綠色經濟實踐者」為主軸，建立農產品代銷平台、互惠共享、利潤回饋弱勢，27日獲國發基金協助中小企業貸款6000萬元，並成為「地方創生」計畫的全國示範點。

晁陽農場致力發展6級農業，即「1級的農業生產，加2級的食品加工製造，再加3級的體驗服務銷售」，經過7年營運，去年9月正式取得農委會認證，成為全台第1座「複合式綠能體驗農場」，也為今年的「地方創生」計畫打下基礎。

雲林縣長張麗善表示，雲林為農業生產大縣，麥寮鄉的美生菜、小麥、牛蒡產業蓬勃發展，加上人口持續增加，因此成為雲林縣第4個通過地方創生的鄉鎮，其總投資2億6267萬元，中央各部會補助4697萬元建設軟硬體，可望創造近千個就業機會。

縣府計畫處處長李明岳說，晁陽農場已投資約9億元，未來將持續投資帶動地方發展，其品牌計畫以雲林沿海新3寶「美生菜、小麥、牛蒡」為主軸，搭配產業環境優化、長照及少子化資源優化，營造麥寮地方創生。

晁陽農場指出，農場結合綠能、安心農業、健康飲食，是全台首座太陽能教育休閒農場，可體驗超酷逗蟋蟀秀、未來食物新知、循環農業導覽等活動，並創立Good Mall自有安心品牌，藉由一系列的計畫，實現綠色經濟、翻轉傳統農業。

(中時 )