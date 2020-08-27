。由於中華路車流量極大，預計明天傍晚5點前完成搶修，恢復全線通車。(曹婷婷攝)

台南持續大雨，永康區中華路、勝華街口南往北的馬路先後在4日、24日、27日3度出現坑洞，路邊一處鐵皮屋麵店則在4日坑洞出現後，房子日漸塌陷、地面隆起，業者嚇得趕緊歇業。相關單位緊急開挖釐清，研判地下聯通管遭截斷，大雨沖刷致土壤地淘空流失，房子傾斜則與馬路側溝龜裂有關，預計明晚5點前回填搶修，恢復全線通車。

「月初（4日）大雨過後，先是內側車道出現1個坑洞，回填搶救過後，麵店多次向相關單位反映房子傾斜、鐵門無法關等問題，之後地面還隆起，業者1個禮拜前乾脆歇業。」車水馬龍的中華路商家林立、車流量相當大，當地居民說，同一路段頻繁出現坑洞，又有鐵皮屋傾斜，讓人看得心驚膽跳，用路人路過也不安。

台南市政府昨早接獲永康區公所通報，派員會勘後就決定立刻開挖，釐清路面塌陷和鐵皮屋傾斜原因。水利局指出，中華路、勝華街口南往北的內側車道4日出面一處崩塌，5日開挖搶修，發現連接側溝及箱涵的連通管遭自來水公司幹管截斷，當下回填搶修。

未料，24日同一路段的中線車道又傳出一處塌陷，跟第1個破洞僅隔150公分，水利局當時會勘後要求自來水公司搶修，礙於大雨無法施工，先以鐵板覆蓋，時隔4天，今天一早又傳出外側車道驚見第3處塌陷，路面東1個窟窿、西1個窟窿，頗為嚇人。

相關單位今天緊急開挖找出癥結點，並找來土木技師了解房子傾斜原因，初步判定房子傾斜與路邊側溝龜裂有關，路面塌陷坑洞肇因自來水管截斷排水橫向管，禁不起大雨不斷沖刷淘空，地基土壤流失，才會導致破洞。由於中華路車流量極大，預計明天傍晚5點前完成搶修，恢復全線通車，至於舊側溝將待放晴後開挖檢視。

(中時 )