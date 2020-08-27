國內自主研發疫苗再傳新進度，上周甫通過食藥署核准進行人體試驗的國光生技，今天宣布已進行第一波受試者施打，過程一切平順，可望按計畫於十一月底進入第二期臨床試驗，最快年底開始量產。

國光生技今天召開說明會指出，第一期臨床收案人數共約七十人，目的在於測試疫苗安全性，本周已有第一波受試者進行施打，過程相當平順。

國光生技董事長詹啟賢表示，第一期疫苗人體試驗與台大醫院合作，計畫由台大醫學院教授張上淳主持，對象為二十至六十歲的健康成年人，目前仍在持續收案中。

若第一期試驗順利通過，詹啟賢說接下來將與食藥署討論，但按規劃十一月進行的第二期臨床試驗，收案人數將達三千人，合作對象將不再僅限台大醫院，估計全台醫學中心都會參與。

進入臨床試驗第一期後，國光生技也表示台灣在全球的疫苗競賽中擠進前20％，詹啟賢指出，這一切關鍵在於國光生技早在二零一五年就建立重組蛋白技術平台，並於去年完成量產H7N9重組蛋白疫苗的準備，才有辦法迎頭趕上國際。

詹啟賢說，若順利明年農曆年前就可以生產一批一百五十萬劑的疫苗，優先供國內第一線醫護人員施打。

(中時 )