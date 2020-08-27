「中華民國第60屆中小學科學展覽會」全國賽，彰化縣代表隊一舉摘下縣市團體全國第1名。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

中華民國中小學科學展覽會全國競賽已經超過一甲子，彰化縣一直表現亮眼，今年更稱霸全國，彰化縣代表隊一舉摘下縣市團體，包含6都在內的總成績排名第1名。

彰化縣長王惠美表示，全國中小學科學展覽會自民國49年舉辦至今，彰化縣一直有優異的表現，今年彰化縣特別亮眼

，12支國中、國小代表隊一舉摘下縣市團體冠軍。1第1名、2件第2名、3件第3名、3件佳作、1件團隊合作獎、2件鄉土教育獎、1件特別獎及榮獲全國縣市團體獎第1名，總計14個獎項。真正稱霸全國。

特別獎方面，陽明國中物理科獲得聯發科技創造無限可能獎特優獎。另外，高級中等學校組得獎學校有秀水高工榮獲工程學科第一名、鹿港高中榮獲數學科第二名、彰化高中榮獲行為與社會科學科佳作及鄉土教材獎、彰師大附工榮獲地球與行星科學科佳作，得獎作品可圈可點、表現不凡，值得表揚！

彰化縣12支國中小代表隊，比賽結果成績如下：第一名：水尾國小榮獲國小組物理科。文開國小獲得國小組化學科第二名、南郭國小獲得國小組生活與應用科學科第二名及國小組生物科團隊合作獎。

彰泰國中獲得國中組化學科第三名及國中組數學科佳作、陽明國中獲得2個第三名，分別是國中組物理科及國中組生活與應用科學科。

此外，榮獲佳作分別是中山國小、大同國中、彰泰國中。鄉土教材獎為埔心國中、彰興國中。

(中時 )