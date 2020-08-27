崇佑-KY股票自8/28起預收款券 18:002020/08/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（27）日表示，崇佑-KY股票（5543）自8月28日起預收款券並每五分鐘撮合一次。 桓鼎公司股票（原名崇佑公司）因最近10個營業日內有6個營業日，經櫃買中心公布注意交易資訊，自8月28日起10個營業日（到9月10日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #崇佑-KY #營業日 #預收款券 #櫃買中心 #每五分鐘撮合一次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 欣普羅股票自8/27起預收款券 17:212020/08/26 財經 超額認購273倍 農夫山泉招股 提早截止 04:102020/08/27 全球財經 欣普羅 8／27起預收款券 04:102020/08/27 證券．權證 建商力挺振興 三倍券翻百倍 04:102020/08/27 投資理財 先益等4檔 降融資比率一成 04:102020/08/27 證券．權證 《店頭市場》旭品、牧東今起預收款券 08:012020/08/26 財經 盤中零股交易 將掀小額投資潮 04:102020/08/27 產業特刊 《店頭市場》欣普羅今起預收款券 5分鐘撮合一次 08:352020/08/27 財經 高雄經發局 行銷市集、夜市美食 04:102020/08/27 產業．科技 大直英迪格拚國旅 「94狂」促銷爆棚 15:372020/08/27 財經 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天 - 財經要聞 - 工商時報 澳洲惹毛大陸 阿根廷大麥取而代之 - 財經 何大一新冠新藥 授權中裕 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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