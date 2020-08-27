根據聖經馬太福音記載，耶穌不倚靠船隻，行走在加利利湖上，用五餅二魚餵飽五千民眾，甚至使盲人復明，這些神蹟都是在「伯賽大」這個城市所展示出來的，而最後仍因當地民眾面對神蹟，卻對自己的罪行不知悔改，最終消失在歷史的洪流之中。但考古學家卻孜孜不倦的，希望能找出「伯賽大」的具體位置，歷經32年的研究與找尋，近日終於確定了切確的方位。

在聖經中，伯賽大本意指的是漁夫／獵人之家，位於現今以色列加利利湖的東北角，是耶穌門徒彼得、安德列與腓力的故鄉，由於在聖經上有大概範圍的紀錄，長年以來一直吸引不少考古學家在附近找尋，一直想要確定伯賽大的具體位置，近日終於傳出好消息。

根據《每日郵報》報導指出，內布拉斯加州大學的阿拉夫（Rami Arav）教授表示，他們終於確定，在以色列約旦河口附近戈蘭高地的EL-Tell遺跡，就是伯賽大的所在地，而眾多考古學家也在此地研究、挖掘長達32年，為的就是確定這件事情。他也引述了羅馬歷史學家約瑟夫斯（Titus Flavius Josephus）的著作，約瑟夫斯曾在他的著作中提及，伯賽大的位置在約旦河口附近、戈蘭河的下游。

由於EL-Tell遺跡由於距離加利利湖有1英里遠，與聖經上的描述伯賽大「可乘船抵達」的描述不符，所以一度排除EL-Tell遺跡的可能性，甚至傳出在約旦河西岸，有另一處地點的可能性。但阿拉夫教授解釋，由於加利利湖剛好在一個裂谷中間，遠古時水位可能與現代不相同，而且他們在EL-Tell遺跡挖掘出許多古代的捕魚工具、船隻，證明了當地就伯賽大的可能性。

而且考古學家認為，EL-Tell遺跡所在地，早年被稱為「Zer」，若用希伯來語撰寫的話則變成「Tzed」，意指狩獵與捕魚，而這個名字很有可能就是從伯賽大（Beit-tzed或Bethsaida）演化而成的。

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(中時新聞網)