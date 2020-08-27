最近有研究發現，體重過重和肥胖的男性，精子質量比較不好，因此，從小保持健康的體重，可以幫助男性維持健康，鞏固精子的質量和生育能力，研究刊登在內分泌和代謝領域中最具影響力的科學期刊之一《肥胖評論》（Obesity Reviews）。

正值生育年齡的夫妻，有10至15%飽受不孕症困擾，成因包括遺傳、生理狀態、環境和營養等。儘管有越來越多的科學證據表示，精子的品質與營養有關，但體重超重、肥胖是否會降低精子質量仍令人存疑。

研究由羅維拉威爾吉利大學人類營養部和Ciberobn的研究人員與美國猶他大學的研究人員、Ahvaz Jundishapur大學和阿根廷科爾多瓦大學的研究人員，共同合作進行了調查，並對目前現有的觀察科學文獻進行分析，找出肥胖、正常體重、超重與精子品質的關聯性。

從研究分析中發現，超重或肥胖與精液質量（即精液量、精子數量和濃度、精子活力、總運動力和正常形態）變低有關。這項調查提供了目前為止最全面的分析，並證明了肥胖對精子品質與數量的重要性。

文章的第一作者Albert Salas-Huetos建議，應該盡早預防超重或肥胖，以避免對生殖健康產生有害的影響。研究人員還指出，需要進行更多的研究來說明減肥對改善生殖能力的好處。(編輯：陳盈臻)

(中時新聞網)