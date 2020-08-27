新竹市政府將在9月第1個周末舉辦「2020新竹自造者嘉年華會」，現場將有無動力軌道小車DIY體驗、立體藝術創造、3D列印等總計35個互動體驗的攤位，可讓民眾體驗觸控投影機等，市長林智堅邀請大小朋友闔家參與，藉由體驗手作，激發創意。

「2020新竹自造者嘉年華會」今年將有工作坊，教導民眾花2小時實作水火箭、泡棉發射器等，還能將實品參加各式競賽，今年最大亮點就是無動力車競賽，無動力車可簡單製作而成，2.5公尺高、17公尺長的軌道絕對很刺激。

林智堅27日記者會上化身創客，與培英國中小創客賴葳葳、易瑾昕利用寶特瓶製作成無動力小車，還一起競賽。3台無動力小車從2.5公尺高、17公尺長的軌道滑下，僅有小智號小車順利抵達終點。

「2020新竹自造者嘉年華會」策展人賴信吉解說，創客精神就是從錯誤中去學習，透過「真正實作、執行」去摸索，而非只是看書或聽老師講解。

林智堅表示，今年已是第5年舉辦自造者嘉年華，累積超過3萬人參加活動，目的就是持續培育創新人才，希望maker實現創意、將好點子變成好生意，他也誠摯邀請大家在9月5、6日來到清大參加活動。

新勞工處表示，今年有9個體驗工作坊及11個競賽活動，總計有超過1000位名額，民眾可體驗立體藝術創造、3D列印及數位設計創作工作坊等。另外，水火箭競賽、飛行器大挑戰及泡綿彈發射器活動等創客競賽，讓Maker體驗實作及團隊腦力激盪，並於過程中培養邏輯思考能力。互動藝術品與創客攤位多達35個，讓參加者體驗創意實現的過程，跨領域整合科學、工程、藝術等創新，享受動手做的美好。

賴信吉也說，每年自造者嘉年華不僅是將創客精神傳承給參展小創客們，更讓攤位的各類創客們，相互相流，他們有人專精於3D列印，有人則是專攻AI投影機等，讓各類創客激發更多創意。

勞工處長黃錦源表示，10月將辦理「2020新竹X梅竹黑客松」青年新創競賽活動，期待青年激發創意、創新能量，「新竹青年自造者聚落(Makerspace)培育計畫」也持續推出青年創新創業課程，藉由不同活動與課程之引導，培育跨域人才，提升職業能力。市民朋友可於官網瀏覽活動資訊，亦可撥打1999市民服務專線或洽詢勞工處青年發展科。

(中時 )