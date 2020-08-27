伊能靜帶著老公秦昊和婆婆一起登上陸綜《婆婆和媽媽》，不只公開婆媳日常，還把伊能靜與秦昊的夫妻相處實況全曝光，而在節目釋出的影片中，伊能靜傳自拍照給秦昊，未料卻被老公已讀不回，但伊能靜卻是看很開，笑著說：「他嗤之以鼻，正常、很正常」。

林志穎和陳若儀互傳嘟嘴自拍照，夫妻互動甜到最高點。（圖／取材自婆婆和媽媽微博）

隨著《婆婆和媽媽》即將步入尾聲，伊能靜、李晟和麥迪娜等眾人妻齊聚一堂，並和林志穎老婆陳若儀視訊同框，這時節目組指派任務給人妻，要求她們傳自拍照給老公，這時，陳若儀火速就完成任務，曬嘟嘴自拍給林志穎，而林志穎還跟著回傳嘟嘴自拍，夫妻隔空互動閃到最高點。

伊能靜、李晟和麥迪娜卻是忙著自拍，而當伊能靜傳自拍給老公時，她卻遭秦昊已讀不回，伊能靜也大方承認老公沒回她「他嗤之以鼻，正常、太正常，他回了我（的話），我會害怕」，伊能靜還笑說：「我發三、四條，我老公回了一個恩」。

伊能靜大方認，傳自拍照被秦昊已讀不回。（圖／取材自婆婆和媽媽微博）

相較於伊能靜被已讀不回，李晟收到老公李佳航誇她「拍得好漂亮、好好看」，麦迪娜則是PO了一張手拿飲料杯遮臉照，還被老公姜潮虧是美顏過度的照片。

(中時新聞網)