都市人受限於空間環境，大樓間棟距狹小，深感壓迫，加上擔心疫情，因此公園、綠地或景觀周邊住宅就成了搶手貨，觀察桃園市8大綠地公園1公里內成交單價，桃園市8大公園宅近2年房價平均漲幅6.8%，其中以風禾公園周邊住宅房價漲勢最大居冠，2年房價成長15.8%，其次是埔頂公園周邊住宅漲13.9%，兩區漲幅超車青埔地區的青塘園的10.9%。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，房價漲幅最多的這3大公園，共通點就是綠地廣達5~6公頃，視野遼闊活動空間大，健身運動概念興起，再加上交通便捷性佳，在地居民喜愛，也吸引外來客打卡拍照，讓綠地公園宅也成了現今家長購屋的參考指標，尤其房價在1字頭更是加倍受到購屋客喜愛，因此讓綠地公園概念宅走夯。

江怡慧表示，2020年「風禾公園」周邊住宅均價來到每坪24.9萬元，主要是知名建案拉抬成交單價，加上中路特區以高綠覆率作為主要賣點，3大指標公園及六座兒童公園，尚有足球場、網球場，綠地等等，使得房價得以支撐，又緊鄰桃園市核心市區，在整體居住環境氛圍極受買方好評，且是最靠中正藝特區的重劃區，因此除享有中正藝文特區的優勢，能享有原有市府商圈的便利性，省房價、也少去新興重劃區等待發展時期的不便性，年輕首購族，偏好購屋總價1000萬內的2房車，而3房車購屋總價約在1200~1500萬元。

近2年桃園市8大公園綠地宅。(台灣房屋提供)

房價漲幅居次的是「大溪埔頂公園」，每坪房價從2年前16.6萬元來到18.9萬元。台灣房屋大溪仁和直營店店長黃正偉指出，區內有透天別墅與大樓產品多元，且「大溪埔頂公園」有萬坪樹海、楓林步道、植生空橋、落羽山丘、親子休憩為設計主題的公園，周邊主要路段為埔頂路一、二段、介壽路及員林路組成，員林路可銜接台66線前往觀音區、國道1號，沿埔頂路可銜接國道3號、國道2號，聯外交通便利，距離大溪老街只有3分鐘車程，因為高綠覆率特色加上交通便利等優勢，吸引許多建商爭相推案，相當受購屋族好評。

江怡慧表示，位於青埔地區之「青塘園」週邊房價一直都比區域行情高，可謂桃園的大安森林公園。中壢區青埔的「青塘園」擁有綠地與親水生態，及水岸景致，加上近機場捷運線A19站，和桃園國際棒球場，尚有冠德購物商場、桃園美術館以及亞洲矽谷計劃等利多，因此吸引不少買家，另外尚有許多外籍人士來此居住，其中不乏有機師、空姐或是航空業與物流業從業人員到此購屋。

江怡慧補充，近日最受歡迎踩點的「大有梯田生態公園」，週邊住宅均價僅有1字頭，較桃園區均價2字頭低，生活機能完善亦是相當值得購屋者留意的區域。

全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，從北到南的大型公園概念宅，比方大安森林公園、中正紀念堂、四號公園、青塘園、豐樂公園等，價格都相較區域行情為高，甚至是高價宅聚落，然無法一概而論的是，屬社區類的小型公園也常被拿來當作公園宅，這類小公園，又或可能只是所謂的廣場，不一定具備加分效果，如果是低樓層還可能受到早起或晚歸的民眾活動干擾，亦恐有蚊蟲害，複雜份子的聚集也不無所聞，建議民眾依自身需求挑選，不必特別迷信公園效益。

(中時新聞網)