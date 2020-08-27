創業家兄弟（8477）旗下電商平台生活市集27日宣布，將進軍內容社群電商，成為台灣本土首家在App發展內容與社群的電商品牌，全新「夯動態」於生活市集App正式上線，將品牌吉祥物「夯吉」擬人化並與用戶互動，並提供美食、趣味、生活、時事等多元創作內容，以強化用戶黏著度。

創業家兄弟表示，進入生活市集App後，點選「夯動態」欄位，即可觀看內容並按讚、留言、分享。創業家兄弟表示，近年來除聚以大數據提供精準商品推薦以外，更將可透過創意內容來吸睛。

生活市集於2013年正式上線，以大數據優化行動端經營，並透過數位廣告和社群精準推薦，培養出一群死忠用戶。更在每年的雙11、衛生紙搶購潮、今年新冠肺炎疫情等事件中，吸引到一群從未在網路消費的用戶。

創業家兄弟表示，目前生活市集行動端佔整體營收逾八成，下一步要面對的課題是「如何為用戶創造出更多價值」，因此生活市集在今年下半年，正式成立「內容行銷部」，搭配「社群部」共同生產創意內容，才讓「夯動態」產生。

創業家兄弟指出，「夯動態」試營運近一個月，美食類內容共鳴最多，互動數較其他內容高出25％，日前推出的「父親節徵稿」藉由App向爸爸告白活動，以及「一句話鬼故事大賽」等，都是讓用戶可分享留言並抽好禮的活動機制，迴響頗佳。而與站內傳統型的活動機制如「轉盤」、「好康天天抽」相較，吸引的新用戶數則是前述兩個活動的近4倍，顯見用戶對於內容型的活動有高度興趣。

創業家兄弟上半年營業毛利為5.07億元，稅後淨利為3,442萬元，年增13.26％、每股盈餘為1.38元，與去年同期表現持平。惟今年前7個月累計營收達27.7億元，年減2％。

展望下半年，即將邁入電商旺季，創業家兄弟表示，「99狂歡購物節」是拉開旺季序幕的前哨戰，生活市集「99狂歡購物節」將於9/1正式開跑，將分為多波段操作，逐步推升整體檔期買氣，為年底接連到來的雙11、雙12大檔增添營運成長動能。

(工商 )