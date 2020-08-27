資訊服務廠精誠資訊（6214）宣布，與台灣高鐵共同推出高鐵會員TGo「點數365」兌換平台，精誠表示，將整合精誠喜客券票券中心超過60個品牌，365個以上商品，提供消費者以高鐵會員TGo點數進行線上兌換。未來更將進一步擴大合作範圍，並與其他點數平台交換，打造「跨域跨業點數生態圈」，活化點數運用。

這兩年來，不少業者都積極發展自己的「點數經濟」，其中，經營會員帶動忠誠服務體驗升級，更是許多服務業強化客戶連結的最佳工具。而迎接會員經濟時代來臨，用點數養出超級粉絲，是品牌放大行銷能量的最佳武器。

據悉，高鐵的累計運客量已突破6億人次，累積的點數也超過8億點，不過，過去高鐵會員點數的兌換，都是用在高鐵車票、高鐵假期折扣為主。今年則攜手精誠，拓展點數兌換的場域以及商品範圍。

精誠資訊流通暨支付事業部副總經理班鐵翊表示，高鐵與精誠於7月底推出「點數365」兌換平台，是以民眾消費行為為出發點，由精誠負責背後一條龍服務，包括網站設計建置與運營、系統維運、行銷推廣與客服等，持續累積的平台大數據，也將有助推動會員行銷策略。

對消費者來說，除可兌換高鐵車票或是高鐵假期商品外，現在也可兌換全國主要連鎖品牌以及高鐵車站的知名店家商品，讓會員有更多元的品項選擇。對合作店家而言，班鐵翊則表示，等於開拓線上的第二通路，完善O2O線上線下消費行為。

展望2020下半年，精誠指出，5G即將正式商轉，接下來將延續連結數據生態圈策略，跨業整合布局，幫助客戶在5G時代加速數位轉型，也引進運用創新AI技術的資安解決方案，協助企業解決資安隱憂與技術落差。

此外，今年也將持續加深「5A」（AP、APP、API、Appliance、Algorithm）跨界軟體能力與「4C」（上雲、用雲、管雲、護雲）核心能力，幫助各行各業AI化落地應用，建構可體驗、探索、應用與互動的平台服務，打造全新商業模式與客戶體驗，為客戶創造第二條指數型成長曲線。

(工商 )