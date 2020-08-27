美國種族議題因為威斯康辛州黑人民眾布雷克（Jacob Blake）遭警方開槍再度掀起對立，不少職業運動賽事透過罷賽或延賽聲援黑人，多數美國足球大聯盟（MLS）在當地時間周三的比賽延賽，因為有球員為了抗議拒絕上場。

美國「黑人的命也是命（Black Lives Matters，簡稱BLM）」活動持續延燒，美國職籃NBA和女子職籃WNBA

賽程都受到影響，威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）的抗議活動，也有兩名示威者喪生，雖然奧蘭多市足球隊和奈許維爾足球隊照計畫進行，但亞特蘭大聯隊與國際邁阿密預計美東時間周三晚間8點開踢的比賽，因為有球員拒賽兒喊卡。

MLS官方在當地時間周二稍早有發聲明，表示譴責種族不平等，不過當時並未提到是否延賽，之後又發表另一份聲明，補充：「MLS決定延後進行邁阿密對亞特蘭大、達拉斯對科羅拉多、皇家鹽湖城對洛杉磯、聖荷西對波特蘭以及洛杉磯銀河對西雅圖這5場比賽，會再公布調整後的時間。」

MLS球員工會和波特蘭伐木者隊也針對種族話題發表意見，MLS球員工會在全國籃球員協會推文留言：「我們挺你們。#為布雷克伸張正義。」伐木者隊透過聲明說：「波特蘭伐木者支持球員及他們今晚不出賽的決定，我們必須終止種族不公和警方對黑人民眾執法過當。」

(中時 )