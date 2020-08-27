中國人造纖維股份有限公司在雲林科技工業區的20公頃是區內唯一還未開發的土地，基地現況像原始林。（周麗蘭攝）

外傳Google將落腳雲林科技工業區蓋全台第3座資料中心，土地賣方是中國人造纖維股份有限公司。縣府建設處表示，雲林縣稅務局、斗六地政事務所都尚無資料顯示該筆土地移轉的證據，但可確定的是，中國人纖在九月底前必須完成土地處理或自行開發，否則面臨產創條例規範的罰鍰。

Google資料中心可能落腳雲林的消息令縣內民眾雀躍，不過建設處27日表示，初步向雲科科工區服務中心了解，中國人纖位於雲林科技工業區的6萬坪（20公頃）土地尚無移轉情形。

建設處指出，中國人纖在雲林科工區竹圍子科加段土地取得時間超過10年以上，目前閒置中，根據2018年新修定《創新產業條例》，園區閒置用地在2年緩衝期內限期使用，否則處以行政罰鍰或強制拍賣，中國人纖向工業局購買的該筆土地最後期限是今年9月底。

副處長鄭峰明表示，外傳Google資料中心將落腳該筆土地的消息，目前無法證實，中國人纖若有土地交易簽約，必須報給工業區服務中心，到稅務局報完稅證明，再到斗六地政事務所辦理土地登記。

鄭峰明說，向工業區的服務中心了解還沒接到這一筆土地買賣資料，不過只要土地移轉登記，資料就會公開，也必須公開。

據了解，中國人纖的20公頃用地方正，是雲林科工區竹圍子區最後一塊還未開的土地，其餘被列管的閒置用地都已完成最低限度開發使用；該工業區土地價格近年狂飆，每坪8萬到10萬元左右。

鄭峰明強調，縣府雖還沒有看到正式文件，後續若廠商有需要，該處會以單一窗口協助設廠，協助企業廠商排除投資障礙。

(中時 )