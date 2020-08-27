為鼓勵環保，竹市環保局推動中元節「紙錢集中燒」，鼓勵民眾將普渡紙錢交付集中焚燒，另有免費借用紙錢集中桶及鞭炮機創意措施，兩項都提供e化24小時線上預約服務。27日禮聘法師舉行「慶讚中元普渡祈安淨爐儀式」，為煉化紙錢的垃圾資源回收廠進行祈安與普渡法會。

環保局連續4年推出結合中元祭祀用品及減量香紙的組合式環保祭祀袋，可在祭祀與環保之間找到平衡點，避免誠心祭祀增加環境負荷。環保局長江盛任表示，祭祀袋內裝有基本祭品包括大面額紙錢、平安米、減量香支、毛巾、普渡旗、中元普渡疏文等。

新竹市展現設計力與創意，逐年升級豐富祭祀袋，去（108）年每袋加碼提供低碳寺廟加持過的平安護符，讓民眾可以「環保做功德，護符佑身家」，今年祭祀袋新增兩個環保亮點，第一個是把大面額紙錢與平安米二合一，變身為紙錢包米的紙錢造型平安米，第二個是祭祀用品包裝袋由紙袋改良為可重複使用的購物袋。

新竹市從2009年起持續推動紙錢集中燒工作，每年農曆7月中元普渡前，都會禮聘法師辦理莊嚴隆重的祈安淨爐儀式，將紙錢集中燒所需使用的紙錢收運專車、暫存區、煉化專區等場地及設備，進行潔淨去穢，讓民眾安心將中元普渡的紙錢交給環保局集中焚燒。經統計紙錢集中燒成果，10年來每年7月清運紙錢共計4046公噸，從68公噸提升到600公噸，增加約9倍，顯見民眾已逐年認同並支持紙錢集中燒政策。

此外，竹市從2016年起與全家便利商店合作，透過FamiPort系統，結合竹市公益團體，推動以功代金活動，由民眾將購買金紙的預算捐至勸募專戶，以捐款做功德替代舊有的實體金紙焚燒，讓祭祀祖先與好兄弟的誠意不減，不僅減少空氣汙染，還能愛心做環保、幫助弱勢團體。經統計以功代金自2016年推動至今年7月底，累計募得公益金共計15萬2600元，以100元可購買2.2公斤紙錢評估，相當於減少燃燒紙錢3357.2公斤，也相對減少排放二氧化碳5037公斤。

(中時 )