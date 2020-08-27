苗栗縣通霄鎮公所針對泳池安全與隱私問題，將研擬辦法加強管理，鎮長陳漢志表示，目前管理辦法僅禁止患有皮膚病等傳染疾病的泳客使用泳池設施，針對偷拍、偷竊嫌疑者，除了呼籲被害人當下報警處理，也將在鎮務會議中討論增修辦法，對於類似情事做規範。

陳漢志表示，炎炎夏日，泳池人潮較多，礙於盥洗室不宜設置監視器，目前只能請泳客保持警覺性，加上管理人員巡邏防範，近日也會加強宣導，呼籲泳客注意行為怪異的泳客，共同守護游泳場域安全；若有現行犯當下就要報警處理，至於泳池是否禁止累犯進入，還需於鎮務會議討論，立定辦法規範。

泳池的盥洗室、廁所等場所，顧及人權隱私不裝監視器，往往是有心人士作案的治安死角，苗栗縣警局婦幼隊副隊長曾意芳指出，過去在其他泳池也曾發生國中生遭偷拍的案例，最後是警方重返現場，一一詢問泳池人員，才終於找到售票員指認加害人。

曾意芳表示，遭偷拍的國中生當初先被加害人詢問「可不可以一起洗？」，國中生拒絕後，加害人就到隔壁間趁著對方淋浴時偷拍，國中生原先不知情，直到警方反追查，國中生得知被偷拍直批「好噁心」。

偷拍犯案地點多位在監視器不易拍攝之處，除非抓到現行犯，否則事後尋找證據比較困難，因此除了不落單，民眾進入廁所、更衣間等較隱私場所，也需提高警覺心，注意蓮蓬頭、衣架等處是否有亮光，隔間上下處是否有歧異物品；泳池單位必須善盡管理責任，可由救生員不定時巡邏，讓不法人士知難而退。

(中時 )