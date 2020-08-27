巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮立游泳池驚傳有偷拍狼，1名男童母親投訴，8月中旬她和丈夫帶兒子到泳池游泳，兒子在沐浴時被人用手機偷拍，隨後1名男子衝出沐浴室門口，卻因該處沒監視器，無法確認男子就是偷拍狼，男童家長隨即向櫃台反映，她無奈表示，就算報警也找不到人，呼籲泳池應做好管理責任。

通霄鎮立游泳池近來不時傳出置物櫃內泳客物品遭竊，不料竟又發生男童被偷拍，引起家長人心惶惶，男童母親向本報記者指出，8月16日下午她與丈夫帶著就讀小學4年級的兒子到泳池，游泳結束後，由丈夫陪同兒子進入男沐浴間，因為丈夫盥洗比較快，所以先到門口等兒子。

男童母親表示，丈夫當時邊滑手機邊等兒子，突然看見1男子衝出沐浴室門口，該男子看到丈夫明顯嚇了一跳，然後快步離開，丈夫還沒看清楚他的模樣，就聽到兒子說「剛剛隔壁間有1隻手從下方伸過來，拿著手機好像在偷拍」，男童家長大為震驚，立刻向泳池櫃台反映，但當下沒有報警。

男童母親說，沐浴及廁所處沒有裝設監視器，所以也無法確認衝出的男子是不是偷拍的人，但兒子已受到嚴重驚嚇，據丈夫表示，衝出來的男子是年輕人。男童母親在網路上PO文呼籲家長要注意，沐浴時盡可能陪伴孩子身邊，引起通霄人關注紛紛痛批偷拍狼「變態」、「噁心」。

記者詢問泳池管理人，她強調「被指控偷拍的男子已經沒有再來」，該男子疑似有智能障礙，之前偶爾會來游泳，但只要他出現就會傳出置物櫃物品遭竊，當時受害人也有報警處理，這次發生偷拍沒抓到現行犯，雖然保持高度懷疑，但該男子否認偷拍。

通霄警方表示，最近受理1起報案，該報案人雖稱置物櫃裡的錢包，遭人移動並竊取3000元，但進一步採證錢包上指紋，卻僅發現報案人的指紋，另外，向泳池調閱其他監視器畫面，也因監視器損壞無法查證，雖然具體證據不足，無論是偷拍或是竊盜案件，轄區警方將持續關注。

(中時 )