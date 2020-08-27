台中市議會27日續審台中花博特別決算，藍、綠議員關切特別決算短絀38.2億元，要求審計處應釐清並究責；民進黨議員黃守達要求將此案失職人員提報監察院調查。審計處長吳錦祥強調，花博歲入嚴重短收，已多次提出預警性審核意見，市府並未妥為處理，該處正考量研辦中。

藍營市議員楊正中、李中、黃馨慧炮火對準審計處，批該查的還是沒查清楚，如門票委託代售案「喪權辱市」，廠商拿到的服務費過高造成市府虧損；當初規劃花博卡可轉為市民卡，市府拿到卻是一般的悠遊卡，儲存空間不夠做為市民卡。

黃健豪接力質詢說，審計處報告中指出門票短收13億元，計算標準是800萬人次，每張門票210元，沒有扣掉林佳龍市長時期核定免費入園300萬人次及後續的票價優惠，報告避重就輕讓新市府揹黑鍋。

綠營謝明源指出，審計處的寫缺失、改進、加強都無實際效果，審計處都不敢處分，書面寫一寫就交待了事。賴佳微說，林佳龍規劃花博場館可以永續經營，盧秀燕上任後任其荒廢，花博卡本來要轉為市民卡卻堆在倉庫，一切責任在執行不力的盧市府。

吳錦祥強調，審計處歷年來針對花博特別預算的執行，提出諸多審查意見，其中針對花博歲入嚴重短收，已提出預警性審核意見，列入2016年至2019年度總決算審核報告，但市府未妥為處理相關究責作業進行中。

藍、綠議員會中要求審計處長吳錦祥，針對2018台中花博失職人員應予以究責送監察院調查；議長張清照最後結論，決算審議報告仍須加強提供資料，下會期再審。

(中時 )