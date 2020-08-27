苗栗縣政府落實無障礙環境改善設置，縣府工商發展處查核賣場、幼兒園無障礙設施，共有37處須改善，將追蹤複查，9月則針對民眾洽公頻繁的單位輔導提升無障礙設施，保障身心障礙者權益。

苗栗縣去年經內政部督導考核公共建築物無障礙生活環境業務，獲評核為甲等，今年針對「旅館業、餐廳業、幼兒園與賣場」共稽查150間，並將提升公務機關無障礙生活環境。

縣府工商發展處長黃智群表示，縣府近年著重各類別公眾場所，增進無障礙設施環境，今年查核結果，其中有22處大賣場購物中心、15處幼兒園需改善無障礙設施，將列管追蹤，並輔導提升無障礙空間。

黃智群說明，9月將針對金融機構等民眾常出入洽公的場所執行查核、輔導，縣內各地政事務所、戶政事務所等，也將優先輔導改善，提升洽公環境，保障身心障礙者權利。

另，縣府為打造無障礙生活空間，推動騎樓整平計畫，目前已完成苗栗市中山路、中正路竹南鎮博愛街騎樓整平，今年爭取經費，在頭份市中正路騎樓整平為通順步行空間，讓縣內無障礙生活環境更加完善。

(中時 )