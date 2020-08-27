環保署27日進行桃園大園智慧科技園區開發計畫案環評小組會議，桃園市政府表示，由於桃園地區產業用地吃緊，預計2036年新設及擴廠用工業用地不足973公頃，因此希望在大園區增設工業區，面積約44.73公頃，不過會中環評委員討論後，認為本案須做溫室氣體排放量、空氣污染物排放增量抵換措施、工業區緊鄰住宅等問題，最後決議補正再審。

環評委員認為，由於新工業區工廠眾多，各廠商危害性化學物質年運作量已達一定，因此須做「營運階段可能運作危害性化學物質達一定規模」，要求開發單位提供健康風險評估技術規範辦理本案健康風險評估。

另外環評委員也要求，補充園區引進產業除紡織業外其他產業類別原物料使用情形及環境影響評估內容。並補充空氣污染物排放增量抵換措施具體內容（含抵換量計算），檢核其可行性，並補充加強可供落實執行管理規劃。相關內容最晚今年12月底需要重新提交後再進行審議。

(工商 )