在港媒引述接近解放軍的消息指稱，解放軍26日分別從青海與浙江各發射一枚彈道導彈，擊中位於南海的預定目標。而美媒彭博社則稱，匿名美國國防官員表示，解放軍26日的導彈試射是4枚彈道導彈，擊中了位於海南島和西沙群島之間的南海某個區域。美國海軍中將斯科特．康在回答解放軍導彈試射時表示，美國已準備好「應對該地區的任何威脅」。

彭博社引述美國防官員的話說，這次試射導彈數目為4枚，但他沒有透露更多詳細資訊，只表示美軍方面正在進行評估，以確定發射的導彈類型。

稍早由《南華早報》傳出的消息指試射的是2枚彈道導彈，分別是青海發射的東風-26B彈道導彈，與從浙江發射的東風-21D彈道導彈，導彈目標是位於南海、日前標定為實彈演習區域的目標。

媒體分析都指向這次的導彈試射用意在警告美國，導彈試射的時間也正發生在美軍U-2偵察機闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動之後第2天，是外媒首次報導解放軍向海上發射東風-26彈道導彈。

據《觀察者網》報導，美國海軍中將斯科特．康週四在回答有關導彈試驗的問題時告訴記者：「只要他們是按照國際法和準則行事，他們就完全有權這麼做。」他表示，美國已經準備好「應對該地區的任何威脅」。斯科特·康還表示：“如果所有軍隊操作夠專業的話，可以派一艘戰艦到同一海域」。

著名美國科技雜誌《大眾機械》指出，東風-26B和東風-21D都是反艦彈道導彈，其中東風-21D射程在1800公里，東風-26B則為4000公里，東風-26的超遠射程意味著任何打擊中國大陸目標的美國航母都必須冒相當大的風險。因此，美國海軍正在努力增加艦載機的航程。

美國國防部提交國會的《2020年中國軍力報告》中認為，大陸東風-21D型彈道導彈可以打擊包括航母在內的重要軍事資產，而東風-26具備「有限的反艦能力」，但能裝備核彈頭，是解放軍中遠程打擊的骨幹力量。

(中時新聞網)