台中榮總院長許惠恒（前左）表示，鎖定因急性住院的糖尿病患者，出院返家後照護，有醫療團隊提供24小時、零時差服務，讓急診、住院比例明顯下降。（張妍溱攝）

患者下載「返家照護管理」App，包括，返家計畫、每日檢測、返家血糖、健康促進、互動平台等服務，提升自我照護能力。（張妍溱攝）

後疫情時代，工業電腦廠研華與台中榮民總醫院、工研院，打造無縫式智慧醫療照護平台，建置糖尿病患者返家照護管理APP。台中榮總院長許惠恒說，4個月收案600名糖尿病急性患者，出院返家後連續性照顧，包括，量血糖、飲食、用藥等，醫療團隊24小時App、零時差服務，明顯讓急診、住院比例下降。

台中榮總院長許惠恒表示，鎖定因急性住院的糖友，出院返家後照護，包括，量測血糖、飲食及運動等，藉由App平台建立，出院後的病患，有醫療團隊提供24小時、零時差服務，進而發現，患者出院後3日回到急診的比例下降5至10％，出院後14天，再住院的比例下降約7至10％，App上路初期即顯見效果。

許惠恒說，另病患所需要的耗材、儀器等，若符合健保規範內，醫院會幫病患申請。沒有健保給付，民眾得自費，或有適合的保險，可申請保險協助；未來擴及其他返家需要加強照護的疾病，如高血壓、腦中風、心血管疾病、癌症、骨質疏鬆症、退化性關節炎、白內障、青光眼等疾病。

根據國民健康署統計，國人10大死因很多與糖尿病有關，目前逾220萬位糖尿病患者，且有年輕化趨勢，許惠恒認為，全台灣、全世界每天有新診斷病患，所以衛福部2年前提供220萬位這個數字，是動態數據，真正罹患糖尿病患數恐持續增加，數字再刷新，國人應警惕。

許惠恒提醒，近幾年糖尿病患數快速成長，除遺傳基因外，另飲食運動、肥胖等都是造成糖尿病主因；患者下載「返家照護管理」App，初期先以血糖不穩的病人照護為主，返家計畫、每日檢測、返家血糖、健康促進、互動平台等服務，提升自我照護能力。

(中時 )