為振興經濟促進活化農業並結合振興3倍券，新竹市政府與新竹市農會合作，將於本周末29、30兩日，在假日花市農特產直銷中心舉辦「神農新竹、3倍市集」農特產期間限定促銷活動，只要出示3倍券就能獲得50元現金抵用券，消費滿200元還贈送神秘小禮。

市長林智堅27日開直播親自促銷，邀請到在地「神農獎」養蜂人之子江義揚同台，一同推薦新竹不為人知的兩項主力農產品「進士牛奶」與「特等獎龍眼蜂蜜」，搭配在地當季火龍果，打出超夢幻的粉紅色「火龍果牛奶」，甜蜜滋味讓林智堅大讚超好喝。

林智堅拿起火紅飽滿的火龍果切塊，並直接從蜂箱刨下蜂巢，金黃色又飽滿的的蜂蜜滾滾流下，讓現場大家差點流口水。接著林智堅開啟果汁機，並在杯中倒入牛奶，最後再將果汁機打好的火龍果與蜂蜜淋上牛奶，粉紅吸睛的蜂蜜火龍果配上雪白香醇的牛乳，絕對是當季最夢幻又營養的現打果汁，「就像戀愛的感覺」。

林智堅表示，新竹市農業面積小，但卻有精緻化的農業與農產品，像「進士牛奶」與「特等獎龍眼蜂蜜」兩項特級農產品質絕讚，在地就能買到牧場直送的新鮮牛奶、蜂蜜，卻鮮為人知，於是特地與農會總幹事鍾祥銘一起開直播推銷在地農產。

在地的「神人小農」周末都會出現在假日花市農特產品直銷中心，現賣最新鮮的各式農產，假日花市農特產品直銷中心還有時下最受歡迎的多肉植物、空氣鳳梨、沙漠玫瑰等，邀請大家周末一起體驗在地農產，更享三重送優惠。

(中時 )