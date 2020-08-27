日本有點點創作的草間彌生，台灣有小粒子創作的古榮政。73歲的古榮政本職為藥師，因熱愛藝術，年近50才提筆創作，未料一畫上癮，創作力大爆發，70歲時更考進台北藝術大學研究所，在教授的提點下，畫風改為以藥丸發想的小粒子作為創作素材，畫出鮮明個人風格、也畫出不凡的斜槓人生。

擁有多重身分的古榮政除了本職藥師之外，還曾投入政治活動擔任議員，現則擔任客委會委員推動客家事務，但最熱愛的還是拾起畫筆創作。50歲才正式學畫的古榮政，曾以「東門城」獲得新竹美展佳作，讓他更醉心於藝術創作，日日舉畫筆到凌晨。

古榮政一路畫到70歲時，因對繪畫仍保有求知與好奇，一舉考上台北藝術大學美術系研究所，持續鑽研繪畫技巧與精神。古榮政表示，過去他創作弦歌不輟，但仍對作品猶豫，直到真正進入學院後，在教授的提點下，他結合藥師工作的身分，改以藥丸小粒子為元素，改變創作風格與題材，自成一家，找到繪畫的答案並更有自信。

「藥師治癒身體疾病，畫作療癒人心。」古榮政對於身分的轉換游刃有餘，他說一輩子都摸藥丸給予處方，但也希望一般大眾看到他的畫，心靈被療癒。他將粒子的英文字Particle取第一字母P為編號，作品從P1到P90，目前小粒子的探險已經有90幅作品。性格豪爽直率、不拘小節的古榮政，現受邀於新竹市文化局舉辦個展《藝壇玩‧頑童─古榮政薪傳展覽》。

(中時 )