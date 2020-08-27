宜蘭礁溪警分局副分局長賴銘鴻，被控在去年5月間，不當指導下屬將涉嫌酒駕肇事、並被處理員警上銬逮捕的莊姓男子逕自釋放，檢察官26日偵結，依刑法縱放人犯之罪嫌將賴銘鴻起訴。

起訴書中指出，去年5月3日晚間7點多，許姓等3名員警駕駛警用巡邏車值勤時，見騎著普通重刑機車的莊姓男子形跡可疑，於是立即鳴笛示意停車接受盤查。

莊姓男子因擔心被警察發現是酒後駕車遂加速逃逸，雙方一路從頭城鎮追逐到礁溪鄉，直到莊某閃避不及，撞上從後方追趕上來的警方巡邏車及路邊一輛自小客車後才停下，經員警對莊某實施酒測，酒測值為0.15，立即以妨害公務及公共危險罪的現行犯將莊某逮捕，並當場上手銬帶回派出所偵辦。

莊某透過電話向父親求助，莊父再商請蔡姓縣議員到派出所關切，蔡姓縣議員則以電話聯繫賴銘鴻協助處理此事。

賴銘鴻前往派出所與在場的陳姓偵查佐討論之後，認為莊某酒測值僅0.15，不符合刑法185-3條「不能安全駕駛」規定，至於會騎車摔倒則是因為警方攔查所導致，理應由行政罰開單處理。

賴銘鴻另表示，他在協助處理這起案件時，並不知道、也未看到莊某是處於「上銬被逮捕」狀態，因此才會指導員警以「行政罰」開單處理，並無縱放人犯之意圖。

檢方表示，根據刑事訴訟法第92條第2項規定，「司法警察官、司法警察逮捕或接受現行犯者，應即解送檢察官」，警察沒有自行釋放遭逮捕現行犯的權限，此外，檢察官調閱派出所監視錄影畫面以及相關證人陳述，認為賴銘鴻所言屬推托之詞，不予採信，全案26日偵結，依刑法163條縱放人犯之罪嫌提起公訴；宜蘭縣政府警察局則表示，遭起訴的賴姓副分局長將在下星期一改調非主管職務。

(中時 )