飛彈、飛機零件竟可變身籤筒、魯班鎖，還可做成浪漫的英國風燈飾等文創品。九德精機公司原來承接飛機、國防器材等零件代工，2年前業者認為餘料丟棄或回收都十分可惜，於是招募擁有設計專長的年輕人，用創意改變餘料的命運，將之化作各種文創商品重生，作品也已在國內外平台上架銷售。
色彩繽紛的籤筒、算盤、七巧板、魯班鎖等創意商品，乍看之下以為是專門的文創公司製作，但實際拿起來把玩，卻全都是沉甸甸的金屬製成，而且這些金屬全都來自飛彈、飛機、航太相關設備器材零件廢料，經過設計師巧思，經過一點點的修飾，就成了全新可供販售的文創商品。
擔任新產品開發的林婉萍解釋，由於這些精密機械餘料丟棄、回收都十分可惜，希望透過巧思與創意，將餘料轉換成新商品、賦予新生命，於是延攬設計專業人才進駐，全力開發精機餘料文創商品。
「想商品很燒腦。」承擔開發重擔之一的林柏宏解釋，長官時常拿出各種剩餘零件，要大家動動腦想，該怎樣重組不同的餘料，經過大夥腦力激盪，創意如同火箭噴發，除了早期的魯班鎖等益智類商品之外，還開發了婚禮小物、彌月禮盒等等商品，甚至還跨界與宮廟合作打造專屬護身符。
林柏宏對於自家產品相當有自信，他表示，由於公司本業為製造航太器材，以精密為主，有別於一般金屬加工商品。以航太、飛機、飛彈等高級別的金屬包括鋁合金、不銹鋼以及鈦金屬等，別具質感，也吸引不少航太、軍事迷的目光。
(中時 )
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