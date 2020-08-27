台灣動物社會研究會與立委吳思瑤於27日召開「神豬受虐檢舉無效」記者會，指控去年新埔義民祭參賽的豬隻阿義遭虐，桃市府卻回應「為了經濟目的利益最大化」、「可排除虐待動物」，遭吳思瑤痛批「應保同理心」。對此桃市府回應，動保處接到檢舉時立刻前去調查，並無明顯違反事項，未來將持續稽查。

動保處長王得吉表示，台灣動物社會研究會去年於8月29日及12月10日來函檢舉飼養神豬戶以強迫灌食及下窟飼養方式，有違反動物保護法之疑慮。動保處即於同年9月4日針對被檢舉戶進行現場訪視及調查，農委會也在同年10月14日訪談動保處及現場神豬飼養戶，但現場稽查結果並無明顯違反事項。

王得吉說明，因該檢舉照片、影片內之豬隻業已宰殺完畢，動保處現場訪視剩餘飼養豬隻，精神狀況良好，現場也未發現有灌食情形。經調查，豬隻以下窟飼養方式的仍能站立、活動。

王得吉指出，針對該案件之檢舉事項，依照動物保護法第3條第10款規定：「虐待：指除飼養、管領或處置目的之必須行為外，以暴力、不當使用藥品或者其他方法，致傷害動物或使其無法維持正常生理狀態之行為。」故本案依現場事證稽查結果暫不予以裁罰。

王得吉回應，未來會固定每月定期持續稽查輔導，並與飼養戶及寺廟團體加強溝通，以保護動物的福祉。

(中時 )