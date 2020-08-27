大陸男星鹿晗2017年10月突在微博發文公開認愛小7歲關曉彤，引起粉絲暴動，甚至一度造成微博伺服器癱瘓，原本不少人不看好這段戀情，但兩人戀情已維持至今，近日男方前經紀人受訪表示反對明星公開戀情，未料另一女星張雨綺直接跳出力挺鹿晗，掀起網友熱議。

楊天真有金牌經紀人之稱，曾帶過鹿晗、張藝興、張雨綺等藝人，日前她卸下經紀人身份轉戰直播，近期受訪談到鹿晗3年前認愛一事，就直言反對所有藝人公開戀情，和藝人是誰無關，「因為所有戀情公開時，公眾都會參與進去，對這個戀情沒有好處」，但她也表示若藝人選擇公開，她身為經紀人的工作就是怎樣讓這個公開更合理，讓這事情在可控的範圍內。

鹿晗3年前認愛關曉彤，兩人至今感情穩定。（圖／翻攝自微博）

而向來有話直說的張雨綺，27日中午便在微博發文：「談戀愛不就是要幸福嗎？你不在陽光下吻我，我幹嘛要生死白頭，有些朋友就是幹的漂亮！」文末更tag鹿晗，不禁讓外界聯想是否在嗆前經紀人楊天真，因為張雨綺之前和前夫袁巴元鬧婚變時，也曾被楊天真要求別將私人事情曝光在陽光下，以免影響到自己的形象，而兩人今年約滿後便沒續約。

隋後，「楊天真反對藝人戀情公開」和「張雨綺力挺鹿晗公開戀情」2件事立刻登上微博熱搜，有網友理解兩人站在不同立場，考量的東西也不同很正常，但也有許多粉絲替鹿晗抱屈，認為鹿晗本人認愛後很低調，楊天真、張雨綺事隔3年還提出來說只是蹭熱度，在網上掀起熱烈討論。

(中時新聞網)