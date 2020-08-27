天外飛來一槍，還被打中下半身，居住在美國馬里蘭州一名6歲男童，日前深夜在家裡睡覺，突然被外面飛進來的子彈射中，莫名中槍讓男童家人一頭霧水，警方調查發現，原來是一對情侶吵架，搶奪槍枝時不慎走火，竟射中男童下半身。

23日凌晨，巴爾的摩的郊區羅斯代爾（Rosedale）傳出槍響，一名6歲男童在家中睡覺被槍射中，警方循線逮捕持槍的29歲女子黛娜娜（Deyonna Charles）、以及28歲男友科里（Corey Nash），這對情侶一開始否認，表示開槍的是當時在家裡的另外一對情侶，他們吵架後朝牆壁開槍，因此不小心打中鄰居的小孩。

根據外媒報導，警方深入調查，發現槍枝其實是屬於科里的，黛娜娜才坦承，當天凌晨兩人起口角，自己為了搶走男友身上的槍，不小心朝牆壁開了一槍，幸好男童緊急送醫後沒有大礙。

而黛娜娜與男友科里隨即被警方逮捕，25日被控二級襲擊、疏忽造成傷害，與在市區開槍等罪名，對黛娜娜進行起訴，並以非法持有槍枝、非法持有彈藥等罪名，起訴原本身上就背了多項前科的科里。

(中時新聞網)